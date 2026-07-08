Cosa succederebbe se i Beach House si trovassero a suonare un pomeriggio con gli Air? Probabilmente il risultato sarebbe molto vicino a quello che ci propone questo ottimo duo di Los Angeles composto da Alexandra Johnstone e Scott Watson.

I Mirrorball infatti si muovono alla perfezione in questo territorio musicale in bilico tra dream e psych-pop, con morbide carezze melodiche ricche di nostalgia e ombrosità, adatte al momento in cui il giorno sta esaurendo la sua forza e la notte fa capolino. Un momento perfetto per farsi prendere dai ricordi e dalla emozioni e per lasciare che la mente vada libera.

Ecco, questo indie-pop che si muove sinuoso e avvolgente è capacadi di portarci lontano, di cullarci ma nello stesso tempo di darci una sensazione piacevole e commovente, come quando ascoltiamo una canzone dopo tanto tempo e questa ci porta bei ricordi alla mente.

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