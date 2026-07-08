Gaia Banfi crea un universo a metà strada tra la canzone d’autore italiana, l’ambient e le sperimentazioni elettroniche. Una figura emergente della scena art-pop italiana da scoprire in occasione del Festival Europavox.

Nata nel 1998, Gaia Banfi appartiene a quella nuova generazione di artisti italiani che sfumano i confini tra pop, musica sperimentale e tradizioni musicali. Cantante, compositrice e produttrice, costruisce un’opera in cui le trame elettroniche dialogano con elementi acustici in una ricerca sonora molto personale.

Il suo album “La Maccaia” si ispira a un fenomeno meteorologico tipico della città di Genova: una fitta nebbia che qui diventa metafora di uno stato malinconico e contemplativo. Questa atmosfera pervade l’intero disco, dove sintetizzatori, tappeti sonori ambient e voci eteree compongono paesaggi sonori mutevoli e delicati.

Ecco il suo live girato il 27 giugno 2026 al Festival Europavox a Clermont-Ferrand, in Francia.