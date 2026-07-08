Ottime notizie da casa Sharp Pins che svelano la nuova “Saturday Sun” e annunciano la riedizione di “MOD MAYDAY 23” per il 4 settembre. Si tratta di una raccolta di brani pop da urlo, seconda uscita di questa favolosa band.

<a href="https://sharppins.bandcamp.com/track/saturday-sun-3">Saturday Sun by Sharp Pins</a>

Gli Sharp Pins sono il solido progetto pop lo-fi del talentuoso musicista di Chicago Kai Slater, membro dei Lifeguard e dei Dwaal Troupe.

Lo stesso Kai dice del disco pronto per essere ristampato: “La colonna sonora della mia estate dei 18 anni, trascorsa in sella a uno scooter cinese Taotao da 50 cc nei dintorni della Taqueria Moran, mentre inseguivo i miei Sta-Prest-Dreams. Ho pensato che sarebbe stato figo registrare un po’ di canzoni che non erano mai state incise in modo un po’ più ponderato. Registrato su un Tascam Porta One nel vecchio Stulogulo di cemento con una band immaginaria di Uomini in Pantaloni a Righe Verdi. Il suono garagepopspew originale degli Sharp Pins in tutta la sua ruvidità e i suoi urli…credo di averne duplicati una cinquantina. Ora il mio sogno adolescenziale è vostro.“