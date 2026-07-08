Voce d’altri tempi quella di Sienna Spiro, ventunenne inglese che ha iniziato a cantare a dieci anni cimentandosi con i classici di Etta James, Ella Fitzgerald e Frank Sinatra cominciando poi ad apprezzare sonorità contemporanee, vicine all’hip hop d’inizio millennio. Un’ascesa rapida e inarrestabile la sua, cominciata quando ha iniziato a pubblicare su TikTok ben riuscite cover di Amy Winehouse.

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Artista a cui la paragonano spesso, anche se viene definita altrettanto frequentemente la nuova Adele e accostata a Lana Del Rey e Olivia Dean. “Visitor” disco d’esordio a lungo atteso esce dopo un buon numero di singoli, l’EP “Sink Now, Swim Later”, il successo di “Die On This Hill” e “Material Lover” incluso nella colonna sonora de “Il Diavolo Veste Prada 2″.

Dieci brani registrati in studi prestigiosi (Electric Lady a New York, Abbey Road a Londra) e co -prodotti da Omer Fedi, Emile Haynie, Eddie Lopes, Leon Michels, Michael Pollack, Blake Slatkin e Yakob che hanno partecipato anche al processo di scrittura. Un sound decisamente classico, pop orchestrale, jazz e soul, stili che ben si adattano alla voce calda, potente di Sienna Spiro.

Arrangiamenti costruiti per far risaltare l’espressività del cantato ovviamente centrale fin dalle prime note di “This Is My House” e ancor di più nell’intensa “We’re Not In Love”. Gli archi, i fiati, il piano, le chitarre, la batteria grandi protagonisti, in crescendo durante “Great Expectation” e poi più sfumati nella già citata “Die On This Hill” intensa ballata dall’indole cinematografica come “The Visitor” del resto.

Sembra una veterana Sienna Spiro, forte personalità quella che emerge nella ritmica R&B di “He’s Not My Baby, I’m His”, in “Pure” che unisce arpeggi folk e orchestrali o “Time, You & Me” e “You Stole The Show” ballate incisive e suadenti.

Finale a tutto jazz con “Mono No Aware” (e “Autumn Leaves” nella versione deluxe dove compaiono anche il singolo “Maybe”, “Material Lover”, versioni alternative di “You Stole The Show”, “Die On This Hill”) e la prova del primo album può dirsi superata.