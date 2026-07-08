Hard rock onesto e genuino con gli angoli smussati quanto basta per valorizzare al massimo il potenziale radiofonico del prodotto. I Pretty Reckless perfezionano una formula più che rodata con le quattordici tracce di “Dear God”, la loro quinta fatica in studio, ancora una volta imperniata attorno alla figura della carismatica frontwoman.

Credit: Bandcamp

La voce di Taylor Momsen – col suo timbro sensuale e profondo, ma tutto sommato versatile – è l’elemento centrale in un disco che, pur non regalando particolari emozioni, si fa apprezzare nella sua sincerità e naturalezza.

Le qualità tecniche dei musicisti coinvolti nelle registrazioni non sono mai davvero in primo piano; si limitano – se così si può dire – a fare lo stretto indispensabile per mettere in evidenza le melodie e l’energia di brani sì semplici e pieni di cliché, ma sempre ben arrangiati, eseguiti e prodotti.

Il contesto è quello di un hard rock potente e immediato a forte trazione melodica; essenzialmente si tratta di pop rock con le chitarre elettriche e qualche sbavatura “metallica” – un sound che potremmo definire mainstream, se il genere avesse ancora una forte presa sul grande pubblico.

Purtroppo non è più così, ma i Pretty Reckless sembrano difendersi bene e di certo non possono essere considerati irrilevanti. Tra le chiare influenze blues e punk, a predominare sono le atmosfere tenebrose di un post-grunge molto moderno (e un po’ annacquato) nel quale si avvertono echi dei Soundgarden, una band molto amata da Momsen.

Come già scritto è lei l’assoluta protagonista dell’opera, a suo agio sia nei momenti più potenti e immediati (“For I Am Death”, “When I Wake Up”, “Love Me”) che in quelli più strutturati, dove il gruppo riserva qualche piccola sorpresa (le sfumature country di “Dragonfire”, il retrogusto springsteeniano di “About You”). Con qualche uscita fuori dal seminato in più, il disco sarebbe stato sicuramente più interessante. Ma i Pretty Reckless preferiscono imboccare la via facile, e se la cavano piuttosto bene con un album non troppo brillante ma sicuramente maturo e raffinato.