Credit: Inigo Blake

Dopo l’annuncio del suo prossimo EP ‘(Re)planted’, in uscita il 26 agosto, la violoncellista e cantante londinese midori jaeger torna con il suo secondo singolo, “hunted”.

Tracciando un parallelo tra il violoncello, un tempo albero vivente, e il proprio percorso di bambina sradicata più volte e costretta a mettere radici in terreni diversi, ‘(Re)planted’ continua a trasformare le esperienze di migrazione e il retaggio culturale misto di midori in canzoni scritte attraverso il violoncello. Mentre il precedente EP “(Un)planted”, pubblicato all’inizio di quest’anno, affrontava temi quali lo sradicamento e l’identità, “(Re)planted” adotta un linguaggio più delicato e ampio, consentendo al suo caratteristico approccio incentrato sul groove di evolversi in qualcosa di più morbido e fluido.



“hunted” rivela un altro aspetto del modo di comporre di midori. Allontanandosi dai brani pizzicati, spigolosi e allegri la sua nuova proposta è stata costruita attorno al pianoforte, sostituendo la spinta ritmica con un linguaggio più fluido, scorrevole e increspato che rivela eleganza e leggerezza nella sua voce.

“‘hunted’ è stata ispirata da un sogno” spiega midori. «Si chiede perché a volte le scene che creiamo nel sonno possano avere un fascino così strano dopo il risveglio.»



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