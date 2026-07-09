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A 18 anni di distanza dal loro ultimo lavoro in studio, “Fragile Forest” (2008), gli Yuppie Flu sono pronti a pubbicare un nuovo album.

“Kings Without a Crown”, che esce il prossimo 17 settembre e verrà pubblicato da 42 Records e Homesleep Music, è il disco a cui Matteo Agostinelli stava lavorando negli ultimi anni prima della sua scomparsa, avvenuta il 16 febbraio 2026 all’età di 53 anni.

Il comunicato stampa definisce così le nuove composizioni:

Le canzoni sono esattamente come Matteo le aveva scritte, registrate e completate. Non una raccolta incompiuta o un archivio riaperto dopo anni, ma un vero album costruito senza la pressione di dover rispettare tempi di mercato o scadenze produttive. Brani pensati lentamente nel corso degli anni, con la libertà di lavorare senza aspettative o compromessi, ed è proprio questa libertà a rendere “Kings Without a Crown” uno dei lavori più profondi e riusciti degli Yuppie Flu.

L’uscita del disco segna anche il ritorno della Homesleep, storia etichetta indipendente italiana che aveva accompagnato gli anni più importanti della band e che, a partire da questa uscita, tornerà a pubblicare anche il catalogo storico degli Yuppie Flu.

“Kings Without a Crown” sarà disponibile in un’edizione limitata di 500 copie in vinile colorato ed in digitale sulle piattaforme di streaming.

Nel 2021 la band aveva pubblciato l’ep “Hold On“.

“Be Free Now” è il primo singolo in ascolto: