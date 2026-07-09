Credit: Steve Gullick

Dopo l’uscita del suo secondo album solista, “Blue Morpho“, accolto con entusiasmo dalla critica, Ed O’Brien pubblica oggi un nuovo brano, “Abbeycwmhir”.

Tradotto dal gallese come “Abbazia nella Lunga Valle”, il titolo prende il nome da un villaggio situato nella valle del fiume Nant Clywedog, nella contea di Powys, in Galles. In precedenza disponibile solo in formato fisico sul singolo in vinile 7″ di “Blue Morpho”, “Abbeycwmhir” invita gli ascoltatori a immergersi in un inno sonoro fragile e dilatato. Costruito attorno a malinconici arpeggi di chitarra avvolti da lunghi suoni riverberati, il brano adotta un’atmosfera orchestrale in cui strati vocali elaborati e deformati si intrecciano fino a fondersi in un paesaggio sonoro etereo e celestiale.

L’esperienza live di “Blue Morpho” riunirà un collettivo di musicisti che hanno partecipato alle registrazioni dell’album, tra cui ESKA e il direttore musicale Dave Okumu. Piuttosto che ricreare semplicemente il disco nella sua forma in studio, lo spettacolo dal vivo è concepito come un’esperienza fluida e immersiva, una celebrazione della musica in cui ogni performance evolverà assumendo vita propria. Guidata da O’Brien come figura centrale, la band trae ispirazione dallo spirito espansivo ed esplorativo di artisti come Sly and the Family Stone, Miles Davis e Phish.

Data italiana:

6 ottobre 2026 – Italia, Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber