I King Gizzard & The Lizard Wizard si sono già cimentati in passato con la musica dance, ovvero con l’album del 2023 “The Silver Cord” che era interamente elettronico e negli ultimi tour hanno incorporato un sintetizzatore modulare personalizzato che hanno chiamato Nathan. Ora hanno utilizzato Nathan per registrare un intero album fortemente dance. “Alien Metal” uscirà alla fine di quest’estate.

«Mi ha completamente riorganizzato il cervello», dice Stu Mackenzie parlando del lavoro con i sintetizzatori modulari. «Mi sono detto: “Dimenticherò tutto quello che so sulla musica e lo reimparerò da zero”. Non abbiamo mai scartato così tanto materiale come per questo album. Interi album, interi universi che sono stati ideati, creati, registrati, cancellati e ricominciati da capo.“

“Alien Metal è davvero intenso, ma esplora anche territori davvero interessanti“, dice Joey Walker. “E sembra unico – sembra ancora nostro.“

Il primo singolo tratto da “Alien Metal” è “Level 5″:

Tracklist:



Sapience

Alien Metal

Superheavy, Supercritical

Kill For The Steel

Level 5

Rapid Alpha Decay

Uqt

Atomic Collapse