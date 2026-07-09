L’uscita del nuovo album dei Muse e il tour europeo che farà doppia tappa anche in Italia (venerdì 20 novembre e sabato 21 novembre all’Unipol Dome di Milano) – con i biglietti per le date polverizzate nel giro di poche ore – è l’ennesima conferma che il power trio continua a essere una delle formule più affascinanti della storia del rock. Da sempre tre musicisti rappresentano una sorta di sfida: non ci sono tastiere a riempire gli spazi, seconde chitarre dietro cui nascondersi o arrangiamenti ridondanti. Se una band funziona, è perché ogni componente ha personalità, tecnica e carisma sufficienti per sostenere un intero universo sonoro.

Stilare una classifica dunque diventa un’impresa alquanto ardua se non impossibile. Per ogni nome inserito ce n’è almeno un altro che meriterebbe lo stesso trattamento. Questa Top 10 nasce quindi con l’unico obiettivo di celebrare alcune delle formazioni che più hanno influenzato il rock nelle sue infinite declinazioni, sapendo bene che ho dovuto tener fuori giganti del movimento come Gov’t Mule, King’s X, Triumph, Placebo, giusto per citarne alcuni, e gli stessi Muse, che negli ultimi venticinque anni hanno dimostrato come il formato del power trio sia ancora attualissimo e capace di conquistare nuove generazioni. Dal blues psichedelico al punk, passando per progressive, hard rock, grunge e alternative, ecco dieci band che hanno dimostrato come tre sia davvero il numero perfetto!

Green Day

1994, “Basket Case” da “Dookie”

Quando esplosero con “Dookie”, molti li liquidarono come l’ennesima punk band destinata a consumarsi nel giro di pochi anni. È successo l’esatto contrario. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool hanno trasformato il power trio in una macchina da hit, mantenendo però quell’immediatezza che appartiene al miglior punk americano. Pochi gruppi hanno saputo coniugare melodia, energia e impatto pop con una naturalezza simile.

The Jam

1977, ” In the city” da “In the City“

Molto prima che il britpop riportasse in auge l’orgoglio britannico, Paul Weller, insieme a Bruce Foxton e Rick Buckler, aveva già costruito un ponte tra la cultura mod, il punk e il rock classico. I Jam non erano il trio più appariscente della loro epoca, ma probabilmente uno dei più eleganti. Brani asciutti, arrangiamenti essenziali e una scrittura che continua a suonare incredibilmente fresca ancora oggi..

Motörhead

1980, “Ace of Spades” da “Ace of Spades“

I Motörhead non hanno mai accettato etichette. Erano troppo veloci per l’hard rock, troppo rock’n’roll per l’heavy metal e troppo rumorosi per il punk. Lemmy ha sempre rivendicato questa identità sfuggente, costruendo insieme a Phil Taylor e “Fast” Eddie Clarke uno dei power trio più devastanti mai saliti su un palco. Ogni concerto era una scarica elettrica.

Dinosaur Jr.

1994, “Feel the pain” da “Without a Sound“

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, mentre il rock alternativo cercava una nuova identità, i Dinosaur Jr. stavano già indicando la strada. J Mascis ha trasformato la chitarra in un’estensione della propria sensibilità, alternando muri di feedback ad assoli lirici e malinconici. Molti protagonisti del grunge e dell’indie rock devono qualcosa a questo trio apparentemente schivo ma enormemente influente.

ZZ Top

1977, “La Grange” da “Tres Hombres“

Il segreto degli ZZ Top è sempre stato quello di non rincorrere mai le mode. Hanno attraversato oltre mezzo secolo di storia mantenendo intatta una personalità immediatamente riconoscibile. Billy Gibbons è uno dei chitarristi più sottovalutati di sempre, mentre la sezione ritmica composta da Dusty Hill e Frank Beard ha costruito uno dei groove più solidi del rock americano.

Cream

1967, “Sunshine Of Your Love” da “Disraeli Gears“

La loro storia è durata appena il tempo di lasciare un’impronta indelebile. Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker hanno preso il blues e lo hanno spinto verso territori inesplorati, aumentando il volume, la libertà improvvisativa e la complessità tecnica. Senza i Cream sarebbe difficile immaginare buona parte dell’hard rock e del progressive che sarebbe arrivato negli anni successivi..

The Police

1979, “Message in a bottle” da “Reggatta de Blanc“

Ogni musicista dei Police avrebbe potuto brillare da solo. Insieme hanno dato vita a qualcosa di irripetibile. Sting portava il gusto melodico, Andy Summers una ricerca armonica sofisticata, Stewart Copeland un approccio alla batteria che ha ridefinito il concetto stesso di ritmo nella musica pop-rock. Il risultato è un catalogo che ancora oggi sfugge a qualsiasi tentativo di classificazione. Immensi.

Rush

1980, “Spirit of Radio” da “Permanent Waves”

Se il power trio fosse una disciplina olimpica, probabilmente i canadesi Rush giocherebbero in una categoria tutta loro. La tecnica fuori scala di Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart non è mai stata fine a se stessa, ma sempre al servizio della composizione. Album dopo album hanno dimostrato che ambizione artistica e successo commerciale possono convivere, diventando un punto di riferimento per musicisti di ogni estrazione.

Nirvana

1991, “Lithium” da “Nevermind”

Probabilmente nessun altro power trio ha avuto un impatto culturale paragonabile a quello dei Nirvana. In pochi anni Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl hanno spostato il baricentro del rock mondiale, facendo passare in secondo piano l’edonismo degli anni Ottanta. Dietro la semplicità apparente delle loro canzoni si nascondeva un equilibrio perfetto tra rabbia, melodia e fragilità.

The Jimi Hendrix Experience

1968, “Voodoo Chile” da “Electric Ladyland”

Ci sono band che hanno segnato un’epoca e altre che hanno cambiato il linguaggio della musica. The Jimi Hendrix Experience appartiene senza dubbio alla seconda categoria. In appena tre album Hendrix, Noel Redding e Mitch Mitchell hanno ridefinito il ruolo della chitarra elettrica, ampliando le possibilità espressive del rock come pochi altri prima o dopo di loro. Ancora oggi, ogni volta che si parla di power trio, il punto di partenza resta inevitabilmente questo: tre musicisti, una quantità sconfinata di idee e un’eredità che continua a risuonare in ogni generazione, anche oggi.