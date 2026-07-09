A maggio i Jawdropped avevano firmato un contratto con la Transgressive/Canvasback, e ora hanno annunciato l’album di debutto, “Secret To Spare”, in uscita il 18 settembre.

«Volevamo che suonasse come una band in una stanza, quindi abbiamo registrato dal vivo e abbiamo cercato di non annacquare il nostro sound», dice Roman Zangari. «Volevamo catturare l’essenza di come suoniamo dal vivo: il suono dei Jawdropped senza filtri».

Zangari afferma che i testi sono ispirati alle «storie che si sentono per caso frequentando i bar», aggiungendo: «Ci sono tantissime persone stravaganti che incontri in quel mondo che spazia dal fallimento al successo, e quelle storie mi affascinano davvero. Ma c’è anche un livello di autoriflessione, perché anche noi stiamo giocando a quel gioco. Non siamo diversi dall’attore fallito che lavora al bar.

L’album include il loro singolo “Monday”, e la frizzantissima “Split Lip”, che ha un taglio micidiale e bello fragoroso che si fa subito amare. Indie-pop-rock al massimo della sua melodicità.

«Parla dell’essere in una band e della fatica di tenere tutto sotto controllo», dice Zangari. «Passi tutta la tua vita da musicista a lottare per il successo e sperando di vivere tutte quelle esperienze che noi quattro stavamo vivendo per la prima volta. Questa canzone mette a confronto l’entusiasmo di quel momento con la realtà deludente di tutto ciò: siamo ancora al verde, non c’è alcuna garanzia che tutto questo porti a qualcosa. Come fai a sapere che le decisioni che hai preso daranno i loro frutti in futuro?»

Listen & Follow

Jawdropped: Bandcamp