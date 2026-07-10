Parole e immagini si fondono nel secondo album a firma Kelsey Lu che a sette anni di distanza dall’esordio “Blood”, dopo due colonne sonore di successo (“Earth Mama” e “Daughters”) torna ad abitare quel mondo musicale ai confini tra jazz, indie pop e R&B, arte e melodia che la collaborazione con Jack Antonoff e Yves Rothman (qui nelle vesti di co – produttori) rende ancora più incisivo.

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Sampha in “Better Than That”, Kamasi Washington, Patrick Wimberly e Kim Gordon sono gli altri artisti coinvolti in “So Help Me God” vero progetto multimediale come dimostra il cortometraggio realizzato dalla regista Savanah Leaf e dalla fotografa Yumna Al-Arashi, interpretato da Garance Marillier che segue, ripercorre, ricostruisce il filo narrativo di un disco che parla di amore, lutto, perdita.

Dieci brani d’indubbia atmosfera come l’arrangiamento di “Reaper” incredibilmente sensuale tra pianoforte, archi, fiati, chitarre, una voce di velluto che in modo magistrale trova un difficile equilibrio tra soul e R&B contemporaneo. “Portrait Of A Lady On Fire” coinvolgente ballata dall’impianto classico impreziosita da un sottofondo elettronico lascia spazio alle emozioni più genuine e commoventi.

“What Can I Do” si sposta su territori elettro – acustici con arpeggi di chitarra, un’altra ottima prova vocale e d’artista che conferma di essere capace di gestire al meglio vibranti sonorità (“Running To Pain”) e grintose melodie di classe come quelle di “Comfort”, brano all’apparenza intimo che poi si libra in un limpido crescendo sull’onda di fiati, archi e piano.

Il violoncello e il piano di “American Sonnet”, rielaborazione del poema di Wanda Coleman, aprono la seconda metà del disco che regala brani appassionati come “852″, “Only The Lonely”, “Better Than That” dove il legame ritmico tra R&B, soul e arrangiamenti orchestrali diventa più complesso e vario, mai prevedibile come il finale catartico affidato a “Cutting Off The Head Of A Ghost” (con un coro di bambini registrato a Roma) che toglie ogni dubbio sull’intensità e la raffinatezza “So Help Me God”.