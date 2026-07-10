Credit: Alberto D’Andrea

A distanza di un giorno dall’annuncio dei vincitori delle Targhe Tenco, già molto si è dibattuto – come consuetudine dacché esistono i social network – sui reali meriti di chi ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento annuale.

Già sulla questione, tuttavia, l’opinione pubblica si diversifica parecchio, tra chi sostiene che a vincere siano sempre i soliti, più o meno “coccolati” dalla critica (con richiesta più o meno esplicita di rivedere persino la composizione della giuria, molto numerosa e composita) e chi invece – evidentemente poco avvezzo ad andare oltre ciò che passano i media generalisti – sostiene di non conoscere nessuno (!) chiedendo a gran voce anche qui spazi già abbondantemente occupati altrove; c’è poi una fetta più piccola, ma forse la più intransigente, che puntualmente lamenta che ad essere premiati non siano quegli artisti realmente indipendenti, di nicchia, anche in un ambito già di per sé lontano da logiche commerciali come quello della canzone d’autore.

Già, questa forma così nobile della canzone, che via via, più passano gli anni e più viene contaminata, finendo per assorbire influenze delle più varie e allargando così sempre più i propri confini, col risultato – sostengono i puristi – di perdere la sua vera natura.

Da giurato, ma soprattutto da appassionato musicale, ritengo che non vi sia una verità sola e univoca, e che al di là di ciò che ogni professionista tenuto a dare le proprie preferenze senta più affine e vicino a un determinato mondo musicale di riferimento, sia necessario mantenere appunto una visione “critica” dell’intera faccenda.

Tradotto, e perdonate la lunga digressione, credo ci sia poco da eccepire sui vincitori di questa edizione, nonostante anch’io per primo abbia sottolineato sin dal mio articolo di presentazione, come vi fosse ancora la possibilità che nomi già ben noti e riconosciuti ottenessero tanta attenzione in fase di scelta, a discapito dei cosiddetti emergenti.

Come detto però non trovo nulla di scandaloso nei risultati di quest’anno, ed ecco quindi passare in rassegna i titoli dei dischi insigniti delle Targhe nelle varie sezioni:

Miglior disco CAPAREZZA – Orbit Orbit 57 ANDREA LASZLO DE SIMONE – Una lunghissima ombra 56 MADAME – Disincanto 46 MAURO ERMANNO GIOVANARDI – E poi scegliere con cura le parole 46 ERICA BOSCHIERO – Un posto sulla terra 39 Non esprimo il voto per questa categoria 1

Prendiamo un album come “Orbit orbit” ad esempio, che ha permesso al funambolico Caparezza di bissare il successo di “Museica” – vincitore nel 2014, primo rapper nella storia della rassegna ad aggiudicarsi la Targa più prestigiosa, poi sarebbe arrivato anni dopo Marracash -: per quanto a mio avviso non rappresenti il suo zenit artistico, non mi sento certo di affermare sia un brutto lavoro, anzi, si tratta probabilmente della sua opera più personale, più intima, dove lo sguardo verso la società si è un po’ ristretto per fare spazio ad emozioni più profonde.

Il fatto è che in lizza c’erano davvero diversi titoli meritevoli, non a caso tutti e cinque i finalisti di questa categoria hanno messo in fila parecchie preferenze. A iniziare da “Una lunghissima ombra” di Andrea Laszlo De Simone che per un solo punto (!) non ha eguagliato il vincitore.

E onestamente non sarebbe stato male che un cantautore assai peculiare come lui, con un linguaggio musicale consolidato eppure portato nella circostanza a una vetta ancora più alta della sua produzione, si fosse aggiudicato un riconoscimento così importante. Uno dice: certo, primo o secondo, voto più o voto meno, il valore dell’opera rimane lo stesso! Ci mancherebbe altro, ma penso che il suo nome avrebbe cominciato a girare un po’ di più, consentendo magari ad altre persone che non bazzicano certe scene “alternative” di conoscerlo meglio. Si scoprirebbe un mondo, d’altronde, quello che in maniera egregia è stato illustrato in questo lavoro dal forte taglio cinematografico e dall’apparato musicale intriso di fascino retrò.

In molti invocavano una vittoria di Mauro Ermanno Giovanardi, invero autore di uno dei suoi vertici creativi, pure tenendo conto della fruttuosa e rilevante esperienza alla guida dei La Crus. Lo stesso Giò (come si era soliti chiamarlo ai tempi del gruppo milanese) aveva sulla carta discrete chances di accaparrarsi la Targa per la migliore canzone singola con “Anni zero” ma anche in quel caso è rimasto all’asciutto. Normale quindi vi sia un po’ di delusione, considerato quanta qualità è profusa in “E poi scegliere con cura le parole” ma, ripeto, la concorrenza era davvero forte quest’anno, specie nella categoria più importante.

Tra i nomi più papabili figurava infatti anche la talentuosa Madame, artefice con ogni probabilità del suo migliore album e giunta infine a pari merito col citato Giovanardi. Più defilata Erica Boschiero, la quale però si è difesa benissimo, riscontrando il favore di tanti giurati che ne hanno apprezzato la proposta al solito raffinata e delicata.

Miglior disco in dialetto CARMEN CONSOLI – Amuri luci 137 DANIELE SEPE /Capitan Capitone e i Fratelli della Costa – 40N 14E 30 FRANCESCA INCUDINE – Radica 29 ROBERTO COLELLA – Ce Sta Sempe Na Via 26 CHIARA RAGGI – Zénta 18 Non esprimo il voto per questa categoria 5

Nella categoria degli album in dialetto c’è stata invece davvero poca storia. Avevo predetto facilmente anch’io come vincitrice Carmen Consoli, che con un album di spessore come “Amuri luci” si cimentava per la prima volta con un lavoro interamente in siciliano, ma forse non mi aspettavo un simile plebiscito in fase di consuntivo finale.

Giusto però segnalare anche in questa sede dischi come “Radica” di Francesca Incudine, “Ce sta sempre na via” di Roberto Colella, “Zénta” di Chiara Raggi e “40 N 14 E” di Daniele Sepe/Capitan Capitone e i Fratelli della Costa, quest’ultimi giunti secondi seppure a distanza siderale dalla Cantantessa.

Miglior opera prima PIJI – Sta registrando audio… 81 FRANCAMENTE – Bitte Leben 43 SANTAMAREA – Anime storte 42 SATANTANGO – Satantango 37 SARA GIOIELLI – Gioielli Neri 23 Non esprimo il voto per questa categoria 19

Anche tra le migliori opere prime non c’è stata partita, nonostante ai nastri di partenza la vittoria del valente Piji non fosse poi così scontata. Invece alla fine è stato premiato un autore non certo alle prime armi, anzi in possesso di un curriculum di tutto rispetto, ma che non si era ancora messo in gioco con un disco a proprio nome, dove buttare fuori tutte quelle idee così sapientemente centrifugate nell’eclettico “Sta registrando audio…”.

Al secondo posto è arrivata la cantautrice Francamente, che non ho votato ma che vedevo come principale favorita per la Targa. Di poco staccati due gruppi di area indie molto interessanti (oltre che futuribili) come Santamarea e Satantango. Quinto posto per la giovane Sara Gioielli, la cui proposta musicale è apparsa intrigante e di indubbio fascino.

Miglior disco interprete AVINCOLA – Avincola canta Carella 96 TOSCA – Feminae 59 GNUT & ALESSANDRO D’ALESSANDRO – Dduje paravise 51 OLDEN – Fanigliulo, l’artista 29 P.A.O. – le radici e la luna 6 Non esprimo il voto per questa categoria 4

Venendo agli album di interprete, in più occasioni ho sottolineato come si trattasse quest’anno della categoria con al suo interno i titoli più riusciti in assoluto. E davvero mi sarebbe andato bene qualsiasi vincitore, che poi è risultato essere (pure con un buonissimo margine) Simone Avincola col suo prezioso omaggio a Enzo Carella, mai troppo celebrato secondo i suoi meriti.

Il cantautore romano ha avuto la meglio in primis sulla fuoriclasse Tosca e sul duo Gnut & D’Alessandro, che meravigliosamente ha raccolto nel disco “Dduje paravise” alcuni indimenticabili brani della scena napoletana che in queste speciali vesti sembravano tutti appartenere allo stesso autore, nonostante ci si riferisse a epoche storiche differenti.

Più lontani nelle preferenze finali altri due lavori di notevole pregio: “Fanigliulo, l’artista”, che conferma la caratura di Olden e “Le radici e la luna” dei P.A.O., i quali con personalità e massimo rispetto si sono confrontati con autentiche perle disseminate negli anni ’90 da vari gruppi simboli dell’epoca.

I miei dubbi da giurato riguardano soprattutto gli esiti delle restanti sezioni in gara, a rappresentanza della miglior canzone singola e degli album a progetto.

Miglior canzone QUELLO CHE DEVE ESSERE SARÀ – Emma Nolde 54 CHE FASTIDIO! – Ditonellapiaga 46 ANNI ZERO – Mauro Ermanno Giovanardi 44 STRANIERO – Bianca D’Aponte 36 PALESTINA,TERRA DI DOLORE – M. Ovadia, M. Gazich e G. Famulari 36 PRIMAVERA – Tosca 23 Non esprimo il voto per questa categoria 6

Nella prima si è aggiudicata la Targa “Quello che deve essere sarà” di Emma Nolde, indubbiamente tra le migliori esponenti della sua generazione ma che forse avrebbe meritato di più in passato, ai tempi del suo esordio o, perché no?, col suo ultimo interessante album di inediti.

Ha avuto la meglio sulla quotata Ditonellapiaga, seconda con il brano già portato con successo al Festival di Sanremo, di certo irriverente nel testo e ben congegnato musicalmente ma che mai avrei indicato come il migliore dell’anno.

Maggiore credito davo al già citato Mauro Ermanno Giovanardi, nonostante alla comunque bella (cit.) “Anni zero” preferisca all’interno del suo album la canzone “Il buio nella pelle”, a Bianca d’Aponte con “Straniero” – inserito in un’opera che finalmente giunge a fare luce sull’enorme talento di un’artista che ci ha lasciati troppo presto – e al trio Moni Ovadia-Michele Gazich-Giovanna Famulari con la loro intensa e dolente ode alla Palestina.

In gara figurava anche Tosca con “Primavera”, un buon brano che però non mi sembrava spiccare in un lavoro valido più che altro nel suo insieme come “Feminae”, che invece bene ha figurato come detto nella categoria degli album di interprete.

L’altra Targa su cui non sono del tutto d’accordo, senza nulla togliere all’innegabile valore di un’operazione condotta come amorevole omaggio a un grande della nostra musica quale Ivan Graziani, è quella assegnata nella categoria “disco a progetto”.

Miglior disco a progetto 80 Buon compleanno Ivan – Live in Teramo 70 Collettivo Jambona – Noi, Piero 45 PIGRI – Teramo suona Ivan 44 Non esprimo il voto per questa categoria 38 Collettivo S.B.A.M. – Il segreto di Penelope 31 Buon compleanno Elvis Covered 17

Non l’ha pensato come me una gran fetta di colleghi giurati che invece ha votato in massa appunto “80 Buon compleanno Ivan – Live in Teramo”, album che ha distanziato nelle preferenze il sentito tributo a Piero Ciampi del Collettivo Jambona, giunto secondo e un altro lavoro nato in memoria di Ivan Graziani: “Pigri – Teramo suona Ivan”.

Addirittura in 38 si sono astenuti dall’indicare un nome in questa categoria, più dei giurati che hanno optato per “Il segreto di Penelope” (tra i quali rientro anch’io), realizzato dal Collettivo S.B.A.M.: davvero pochi, lo dico con amarezza, tenendo conto del significato dell’opera e dei tanti artisti coinvolti, ognuno portatore della propria sensibilità musicale, ben coordinati e seguiti dal deus ex machina Flavio Ferri. In ultima posizione si è piazzato il progetto dedicato al trentennale di un album iconico (ecco, l’ho detto!) come “Buon compleanno Elvis” di Ligabue.