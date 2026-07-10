Beh, che non si venga a dire che le influenze del buon Adam Jensen non sono più che lampanti. Eccolo qui con questa grintosa “All My Friends” che pare proprio un demo uscita da casa Oasis in cui i nostri fratelloni provavano a fare un mx di loro primi brani partendo da “Supersonic”. Il piglio è quello, il mood pure, il taglio vocale rimanda là, insomma…qui c’è voglia dei Gallagher più ruvidi, quelli del primo album per capirsi e la cosa non ci disturba affatto.

“All My Friends” è il secondo singolo tratto dal mio album di debutto “Hymns for the Damned”. Ho scritto e prodotto l’album da solo nel mio garage. La canzone parla del fatto di non avere amici perché sono tutti morti, in prigione o immaginari. In sostanza, parla di chi vive di spada muore di spada.

Le note stampa ci dicono che è un piccolo miracolo che Jensen sia ancora vivo: dopo essere stato espulso dalla George Washington University e dalla Northeastern University per risse e privato della borsa di studio sportiva, si guadagnava da vivere lavorando per un allibratore. Accoltellamenti, arresti, risse, cicatrici, periodi in carcere, controlli settimanali sotto supervisione: questi erano solo alcuni dei motivi per cui decise di cambiare vita. ? Anche nei giorni più bui, Jensen ha sempre trovato il tempo per la musica. «Ho iniziato a suonare il pianoforte quando avevo circa 9 anni», spiega. «Poi, a 12 anni, ho visto Kurt Cobain su MTV e ho subito iniziato a imparare da solo a suonare la chitarra».

E ora eccolo qui, verso il suo album d’esordio, con Kurt Cobain che gli ha dato l’input per suonare la chitarra e gli Oasis che gli indicano la via musicale. Vai Jensen!

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