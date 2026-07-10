I The Race di Reading tornano con “D of E”, il 10/07/26. Dopo due album (l’ultimo risale addirittura al 2009) e storiche session su BBC 6Music/Radio 1, la band si è ritrovata e le loro coordinate sonore restano quelle di sempre, tra l’epicita degli U2 e il piglio caloroso degli Arcade Fire.

“D of E” è un vero e proprio inno, epico e teneronello stesso tempo, avvincent ee affascinante, capace di commuovere ed esaltare nello stesso tempo. Il brano esplora il tema della fedeltà attraverso i cambiamenti stagionali della vita.

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