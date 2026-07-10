Mancava dall’Italia da diverso tempo, anzi, se non erro, giusto 3/4 anni fa era già pianificato un suo concerto ai Magazzini Generali, poi, successivamente, posticipato e conseguentemente annullato. L’occasione di un nuovo album è per Tricky anche il pretesto di tornare sulle scene della musica suonata, portando quella manciata di nuove composizioni, a testimoniare anche l’esigenza di scrivere ancora musica e non fossilizzarsi sugli anni d’oro di un certo percorso, per altro, giustamente sempre osannato, celebrato a dovere. Gli anni storici di un’epoca che non esiste più, ma che continua a regalare soddisfazioni, ogni qual volta artisti di quel calibro tornano ad esibirsi live, succede molto spesso con i Massive Attack e il loro neverending tour (passato più volte anche nel nostro paese) ed è pure successo con l’immensa Beth Gibbons, praticamente un anno fa nel medesimo posto di questa sera, nemmeno a farlo apposta.

“Different When It’s Silent” è il nuovo lavoro sulla lunga distanza dell’artista inglese, che mal contato è il diciassettesimo in cassaforte, che uscirà tra pochissimo a due anni esatti dal suo predecessore “Fifteen Days”.

Tra l’altro a pochi giorni dall’uscita appunto, vengono ulteriormente spoilerati alcuni estratti anche nella data di stasera, come in altre precedenti, tant’è che sono udibili su you tube, oltre a quelli pubblicati ufficialmente sulle piattaforme. Quindi l’idea del nuovo album, se non in toto, ce la si può fare, ecco.

Siamo nel solito bellissimo giardino della Triennale adiacente al parco Sempione, serata torrida e umida, ma tant’è siamo in piena estate, unico palco allestito per una platea andata sold out con largo anticipo, avevo la sensazione che non fosse scontato, invece ancora tanto pubblico per il musicista di Bristol, per altro intergenerazionale, gente di tutte le età, a testimoniare anche un’apprezzatissima curiosità dai più giovani.

Apre verso le 20,30, Marta Zlakowska, musicista polacca, che accompagna Tricky da quasi una decina d’anni, fa prima un suo set appunto per una mezz’oretta, elettro pop ben fatto.

21,30 scoccate parte invece il set headliner, che durerà non molto, un’ora e dieci circa (senza bis), diretto, quasi sbrigativo. Trip hop all’ennesima potenza, sfruttando il dogma di genere, batteria e chitarra, unici strumenti suonati a supporto di un sound praticamente tutto in sequenza, Marta e Mitch Sanders, vocalist sempre di Bristol che collabora con Tricky anche in ottica di pubblicazione, non ultimo il singolo “I’m yours”, uscito giusto 10 giorni fa, ai lati dell’artista inglese, sorta di atipico direttore d’orchestra, che lascia fare, tranne in un paio di occasioni, dove sale in cattedra da solista.

Nonostante qualche appunto e un’eventuale discussione aperta sulla durata, non proprio biblica, quindi seppur breve e poco suonato il concerto di Tricky rimane un bel viaggio, alla fine parliamo davvero di un musicista che ha fatto storia.