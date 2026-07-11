Le Last Dinner Party hanno pubblicato un nuovo singolo, “Knocking At The Sky”.

Il brano è contenuto nell’edizione deluxe del secondo e ultimo album della band londinese, “From The Pyre” del 2025.

La band ha presentato il brano per la prima volta alla O2 Academy Brixton di Londra lo scorso dicembre e da allora è una presenza fissa nella loro scaletta.

“‘Knocking At The Sky’ è l’ultimo racconto tratto da The Pyre. Dopo aver creato un album incentrato sulla narrazione e sulla costruzione di un mondo, abbiamo ritenuto opportuno concludere questo capitolo con una storia ambientata proprio in quel sinistro mondo mitico: Los Angeles. Hollywood è la fiaba per eccellenza; la posta in gioco raggiunge vette surreali, il paesaggio è selvaggio e artificiale ed è popolato da un cast di personaggi alla Grimm, tutti impegnati a lottare e a faticare al centro del proprio viaggio eroico“.

Il singolo è stato l’ultimo brano che le The Last Dinner Party hanno registrato con Animesh Raval ai Church Studios di Crouch End.

“Il video rende omaggio alle sirene del noir hollywoodiano, alle “scream queens” degli slasher e dei film erotici, e al mondo underground del regista John Waters“

«From The Pyre (Deluxe Edition)» include anche il singolo del 2026 “Big Dog”.