Ieri, sulla pagina FB di Lisa Gerrad è comparso un messaggio che, sostanzialmente, ha ufficializzato quanto era già nell’aria. Lisa Gerrard non è più nei Dead Can Dance. Le ultime uscite della band, di cui abbiamo parlato anche qui su IFB, ovvero i singoli “Mon Amour Sauvage”, “Death Cults” e “Our Day Will Come” avevano visto il solo Brendan Perry al comando della formazione, ma ci si chiedeva se l’assenza di Lisa sarebbe stata solo temporanea.

Ora abbiamo la conferma che Lisa Gerrard non fa più parte dei Dead Can Dance grazie a un post che ufficializza la cosa, pur mantenendo toni di assoluta stima verso il progetto, anche nella sua nuova forma: