“Rein Me In” di Sam Fender e Olivia Dean è entrata nella storia, diventando il singolo britannico che è rimasto in vetta alla classifica dei singoli più a lungo di tutti i tempi.

I due artisti avevano pubblicato la versione collaborativa del brano tratto da “People Watching” la scorsa estate, dopo averlo eseguito dal vivo insieme durante i concerti di Fender a Londra e Newcastle.

A maggio, i due avevano festeggiato nove settimane non consecutive al primo posto della classifica dei singoli del Regno Unito esibendosi insieme durante il concerto di Dean all’O2 di Londra.

La sua permanenza di 35 settimane aveva battuto il precedente record di 19 settimane nella top 40 britannica, stabilito da “Thinking Out Loud” di Ed Sheeran nel 2014. Ma ora è stato reso noto che il brano ha anche trascorso 16 settimane al primo posto nel Regno Unito. Con questa impresa, “Rein Me In” supera “Love Is All Around” dei Wet Wet Wet, che deteneva il record britannico da oltre 30 anni dopo aver trascorso 15 settimane al primo posto nel 1994.

Il duetto di Fender e Dean ha impiegato ben 35 settimane dal suo primo ingresso nella classifica britannica per raggiungere il primo posto, battendo il record per la scalata più lunga verso la vetta quando ha raggiunto per la prima volta la vetta lo scorso febbraio, è anche l’unico brano nella storia delle classifiche britanniche a risalire in vetta quattro volte durante lo stesso periodo di permanenza in classifica.

