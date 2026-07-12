Nell’asfittico panorama italico finalmente giunge, come si soleva dir una volta, “negli scaffali” , “Il fuoco dell’Oceano”, un progetto discografico di un interessantissimo duo femminile composto da una gradita “vecchia conoscenza” ovvero Elena Lippe (voce e testi), alla guida dei Feronia (vicini al prog-metal) e da Elena Colle, responsabile di produzione ed arrangiamenti.

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I fattori determinanti nel promuovere a pieni voti questo lavoro sono proprio da una parte i testi, ancestrali ed evocativi e, dall’altra, la produzione e gli arrangiamenti, di gran gusto e dal bilanciamento perfetto. L’imponente ed eloquente vocalità di Elena rende in maniera sorprendentemente efficace in questo contesto assai diverso dai Feronia.

Le sonorità abbinate a questa sorta di raffinato e moderno pop/rock cantautorale sono la parte più affascinante e non a caso le note stampa si spingono a definire la proposta musicale come “nordic ghotic pop”, ricollegandosi sia alle atmosfere e alle tematiche proprie dei testi che agli arrangiamenti.

Si citano come influenze, più o meno dirette, artisti quale “Bjork, Sigur Ros, Anna Von Hausswolff“, sempre tenendo presente che la forma canzone qui rimane centrale, se pur siano presenti percorsi sonori ondivaghi e peculiari rispetto alla standardizzazione imperante.

Mi rimane la curiosità di capire il significato del simbolo presente in copertina, che mi riprometto di approfondire.

Una nota particolare rimane importante da segnalare: l’album contiene una rilettura di “Crudo” di Susanna Parigi, una cantautrice che pare , nella sua sensibilità ed originalità, aver aperto il sentiero anche per una proposta come quella de “il fuoco dell’oceano”. Rammento con tristezza che Susanna è scomparsa prematuramente nel 2023, ma serbo sempre il suo ricordo, dopo averla incontrata in Fnac a Verona nel 2011, quando si esibì in uno showcase per presentare l’allora da poco pubblicato da Edel “La lingua segreta della donne”.