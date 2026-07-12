Le Linda Lindas hanno annunciato il loro nuovo album “Gotta get Out“, in uscita il 28 agosto per Reprise / Warner Records. Insieme alla notizia, la band di Los Angeles ha condiviso il nuovo singolo “Closer”, che vede la partecipazione di Hayley Williams dei Paramore.

Nata originariamente da un’idea di Bela Salazar e Lucia de la Garza, “Closer” si è trasformata in una collaborazione che ha coinvolto l’intera band dopo che Williams si è unita al gruppo in studio, contribuendo a scrivere il bridge prima che tutti insieme si recassero alle Halloween Horror Nights.

Parlando del brano, Bela e Lucia affermano: “Closer” parla della sensazione di perdere il controllo del tempo e di guardarsi invecchiare da lontano. Ultimamente ci siamo rese conto di quanto sia importante vivere il presente, soprattutto quando le nostre vite sembrano in continuo movimento. È stato perfetto che Hayley Williams abbia accettato di collaborare con noi a questa canzone, perché siamo state sue fan durante tante delle sue diverse fasi artistiche – e lei ci ha viste crescere negli ultimi dieci anni! Saremo sempre onorate di aver potuto scrivere e lasciarci andare con la regina dell’emo in persona.”

L’album segue “No Obligation” del 2024 e include anche il recente singolo “Burning Out”.

Tracklist:



Gotta Get Out

Burning Out

Helado de Limón

Blood on our Hands

Closer

Nothing Left

High Horse

Break

I Could Be Wrong

Everybody Told Me

Okay

See You Next Time