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Ci sono cose che, ogni anno, ci fanno capire che è tornata l’estate: le pubblicità dei gelati e delle creme solari, le giornate lunghe, i tavolini fuori dai bar, le ragazze che lasciano cadere i capelli lunghi sulle spalle abbronzate e scoperte, la scuola che finisce, solo per citarne alcune. Ma soprattutto le canzoni.

Gli Orange tornano con un singolo che è estivo come gli ombrelloni sulle spiagge, le superga piene di sabbia del mare, vedere sorgere il sole dal mare alle 6 del mattino. “In the sun” è sicuramente l’episodio più pop della band da quando esiste, una canzone che è un regalo per i viaggi in macchina di questa estate, i finestrini abbassati, la testa abbandonata che guarda il cielo, il vento in faccia, il cielo che per tre minuti è tutto azzurro. Perché l’estate è quel momento in cui non importa quello che ci succeda intorno, non lamentiamoci, almeno c’è il sole.

Fra e Chicco questa volta si fanno raggiungere in studio da Lorenzo Fornabaio (Baustelle) che innaffia la canzone con una chitarra che sa di west coast mista a beach goth, tra gli Eagles e The Growlers, passando per i The Thrills di “so much for the city”, facendo aprire il ritornello così tanto che sembra uno scivolo dell’Aquafan di Riccione.