A esclusione del “giovane” Simon McBride, il chitarrista ultraquarantenne che ha sostituito Steve Morse nel 2022, i membri dei Deep Purple hanno un’età compresa tra i 78 e gli 80 anni. Il traguardo dorato della pensione lo avrebbero raggiunto già da un pezzo; ma, quando nelle vene ti scorre il sacro fuoco dell’hard rock, l’idea di ritirarti dalle scene non ti sfiora neanche il cervello.

Credit: Jim Rakete

E allora la band inglese, imperterrita, va avanti per la sua strada, con il 24° album pubblicato nell’arco di una carriera che ha attraversato ben sette decenni. “SPLAT!” è la seconda fatica partorita dalla nona formazione ufficiale dei Deep Purple. Alla produzione troviamo ancora una volta Bob Ezrin – un altro personaggio fondamentale nella storia di quel vecchio, sano rock di una volta che oggi affolla le bacheche dei gruppi Facebook animati dai più nostalgici boomer.

Lungi da me avanzare critiche a questa nobile categoria di persone (anche perché, in sincerità, trovo aberrante il chiacchiericcio relativo alle differenze intergenerazionali). Sta di fatto che, purtroppo, la musica di Ian Gillan e soci appare ormai come un reperto archeologico di un’era storica finita e strafinita.

Fra le uscite più recenti, in realtà, “SPLAT!” si differenzia per un ritrovato vigore che caratterizza brani di grande impatto come “Diablo”, “The Lunatic”, “Scriblin’ Gib’rish” e “Guilt Trippin'”, nel quale il cantante del Middlesex trova il coraggio di rispolverare il suo leggendario falsetto.

Con la chitarra aggressiva di Simon McBride si sfiorano spesso e volentieri confini “metallici”, lasciando il blues un po’ relegato sullo sfondo (a esclusione di “The Beating Of Wings”). Nel complesso, tuttavia, vale l’antico detto: squadra che vince non si cambia.

Nessuno può davvero aspettarsi più nulla di nuovo dai Deep Purple che, difatti, si limitano a fare bene il loro mestiere. Hard rock old style caratterizzato da atmosfere epiche, parentesi progressive e dalle consuete prove impeccabili di musicisti con la M maiuscola, ovvero gli eterni Ian Paice (batteria), Roger Glover (basso) e Don Airey (tastiere).

Questo è anche più di quanto sarebbe lecito aspettarsi da una band di arzilli ottuagenari che, in barba al trascorrere degli anni, sembrano proiettati verso l’infinito e oltre. Sentiamo davvero l’esigenza di nuovi album dei Deep Purple a questo punto della storia? Probabilmente no. Però guardate i numerosi aspetti positivi, che vanno ben oltre la qualità musicale sempre assicurata dalla band: sicuramente ci fanno sentire meno vecchi e, a modo loro, allontanano il pensiero della mortalità. Lunga vita ai Deep Purple.