Credit: Caitlin Ison, Public domain, via Wikimedia Commons

I Cage The Elephant pubblicano “Beaches in Tennessee”, il loro primo brano inedito dopo due anni.

Parlando della creazione della canzone, Matthew Shultz, il cantante della band, dice: “Per me questa canzone simboleggia il fatto di essere finalmente riuscito a superarlo (parla del problema dell’arresto nel 2023 per possesso di armi da fuoco, coincidente con un brutto periodo a livello mentale, ndr.). È stato il mio tentativo di ritrovare la capacità di scrivere di qualcosa di serio che mi è successo nella vita, partendo da un’esperienza autentica. Dopo aver vissuto ciò che ho vissuto, sono grato di avere la prospettiva che ho ora. L’esperienza mi ha fatto apprezzare di più la mia vita una volta superata quella fase. Sono grato per dove mi trovo ora in questo nuovo capitolo. Come band, siamo riusciti a ritrovare la capacità di scrivere una canzone radicata in un evento della vita reale difficile e turbolento, ma di farlo in modo spensierato. Spero che aiuti qualcun altro così come ha aiutato me.”

Il brano è anche il primo della band pubblicato su Big Loud Rock, e Matt ha detto che si tratta “sicuramente di un nuovo capitolo“.

Il brano arriva dopo che la band, tornata dal suo tour come ospiti speciali nel «Live ’25 tour» degli Oasis, è andata subito in sudio.

“Il tour con gli Oasis ha davvero riacceso in noi la voglia di sognare e di continuare a sognare“, ha detto Matt. “Credo che ci siamo resi conto che c’è ancora spazio per evolverci e spingerci oltre, specialmente dal vivo. Quel tour ha alimentato la nostra passione e il nostro desiderio di portare avanti questo progetto. Una volta finito, abbiamo deciso di non prenderci una pausa.Siamo praticamente entrati subito in studio per iniziare a fare musica“.