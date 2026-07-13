Solo qualche mese fa le L7 parlavano del loro tour d’addio. Oggi, la cantante e bassista Jennifer Finch ha reso nota la notizia di non poter partecipare al tour perché le è stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore al cervello. La cinquantanovenne Finch ha già subito diversi interventi chirurgici. D’ora in poi avrà bisogno di cure mediche costanti e di assistenza professionale a domicilio: i suoi amici e la sua famiglia hanno lanciato una campagna su GoFundMe per aiutare a coprire le spese delle cure, nonché per la creazione di un ampio archivio del suo lavoro (la Finch ha fatto parte anche delle Sugar Babydoll, OtherStarPeople e The Shocker), e il completamento di un progetto creativo attualmente in corso.

Finch ha chiesto alle L7 di proseguire con il tour e la band intende farlo.

Donita Sparks, afferma: «Siamo tutti sconvolti dalla notizia e la stiamo circondando di affetto, tutelando la sua privacy e la sua dignità, aiutandola al contempo a raccogliere le risorse di cui ha urgentemente bisogno per le cure future. Jennifer è parte della nostra famiglia e vogliamo che senta tutta la forza della comunità che l’ha amata e sostenuta per così tanti anni».