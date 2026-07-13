C’è un’interpretazione, anche piuttosto cervellotica e forzata, di questa ultima, bellissima stagione di “The Bear”, che mi fa rivalutare anche le meno centrate terza e quarta.

A un certo punto, in uno dei numerosi dialoghi a due di questa stagione, Carmy dice allo zio Jimmy che l’altro zio, l’odioso Lee, un giorno gli avrebbe detto “to break patterns, you must break patterns“.

E questa ultima stagione di “The Bear” i suoi pattern li rompe tutti: niente pioggia di canzoni indie, niente riprese di Chicago in stile ufficio del turirmo dell’Illinois, niente puntatone corale in famiglia. Quasi come se la stagione stessa volessse simboleggiare la rottura degli schemi che intrappolano i vari personaggi, in particolar modo il protagonista Carmy. In questa ottica, le due stagioni precedenti potrebbero rappresentare invece le loro iterazioni psicotiche, le trappole mentali di Berzatto Jr. / company.



Detto questo, stagione spettacolare. Una slow burner abientata in due soli giorni che parte sommessa e poi ti fa piangere a dirotto, finalmente di gioia, finalmente di liberazione, mentre ciascun personaggio trova una degna e lieta conclusione. Ma soprattutto perchè è arrivato il momento di dire ciao a un pugno di personaggi tra i più umani e dolenti che abbiamo visto su uno schermo negli ultimi anni.



Saluto i miei preferiti: ciao Fak, ciao Jimmy. Non sapete quanto mi avete insegnato e quanto ne farò tesoro.