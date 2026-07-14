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Oggi è uscito il calendario completo di JAZZMI 2026, lo potete trovare sul loro sito web.

Tra le tantissime proposte che toccherano vari locali milanesi dal 19 ottobre al 8 novembre (rintracciabili tutte sul nostro calendario sempre aggiornato) una delle più interessanti per noi è quella del 28 ottobre al Auditorium San Fedele con Kjartan Sveinsson, Gyda Valtysdottir, Bert Cools e Indre Jurgeleviciute da band come Sigur Rós, Múm e Merope.

Dall’incontro di quattro personalità influenti della scena musicale internazionale nasce un progetto che sfugge a ogni definizione. Il chitarrista e sound artist Bert Cools riunisce Kjartan Sveinsson, membro fondatore dei Sigur Ros, Indr? Jurgeleviciute e Gyda Valtysdottir, cello dei Mùm, per un viaggio sonoro che appare come un incantesimo a più voci. Un viaggio sonoro tra Islanda e Paesi Baltici che apre davanti all’ascoltatore un mondo sospeso dove folk, minimalismo, ambient ed elettronica si rincorrono e si contaminano senza regole fisse.

Biglietti per tutti gli eventi QUI.