credit: Rob Mezzatesta

Kristin Hersh condivide il singolo “Moths”, parte del nuovo album “Sugar On Blackstone“, disponibile dal 18 Settembre per Fire. Il brano segue i precedenti singoli “Dark Eyed Junco” e “Sundial”.

“Sugar On Blackstone”, da quanto ci dicono le note stampa, è un lavoro scuro e delicato. Parla di vita e morte, ricchezza e povertà, e dei piccoli momenti dell’infanzia che continuano a risuonare nell’età adulta. È un album profondamente personale, che riflette sui legami duraturi tra musicisti, famiglia e amici, e su come suoni, luoghi e ricordi possano riportare qualcuno improvvisamente alla mente.

Hersh è affiancata dai collaboratori di lunga data, Rob Ahlers dei 50FOOTWAVE alla batteria e Pete Harvey dei Throwing Muses al violoncello. Il risultato è una raccolta di brani essenziale ma calda, che bilancia fragilità e forza, intimità e tensione.

Il disco è profondamente legato a Providence, Rhode Island, e alle riflessioni di Hersh su casa, memoria e spostamento. Le strade e i parchi della sua infanzia diventano luoghi simbolici segnati da lutto, sopravvivenza e resilienza. Sul fondo scorrono immagini di viaggi continui, incendi e movimento incessante attraverso l’America, creando un’atmosfera inquieta ma attraversata da momenti di tenerezza.