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La data romana dei Subsonica alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica arriva in un momento particolarmente significativo della storia della band torinese, impegnata a festeggiare trent’anni di attività senza trasformare la ricorrenza in un esercizio nostalgico.

Con “Terre Rare”, undicesimo lavoro in studio, Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio hanno scelto infatti di aggiungere nuovi tasselli al proprio percorso artistico, affiancando materiale inedito a un repertorio che continua a rappresentare uno dei punti di riferimento del rock elettronico italiano. Il nuovo tour nasce proprio da questa doppia esigenza: celebrare il passato senza smettere di guardare avanti, costruendo uno spettacolo capace di mettere in dialogo le canzoni che hanno definito la loro identità con i brani dell’ultimo album.

Alle 21.05 la Cavea smette di combattere il caldo e comincia a muoversi all’unisono. Fino a pochi minuti prima una leggera brezza rendeva piacevole l’attesa sugli spalti, ma con l’inizio del live la temperatura sale inevitabilmente, complice anche una folta cornice di pubblico che ha gremito anche le tribunette poste in alto ai lati della venue romana. Il colpo d’occhio, dunque, è quello delle grandi occasioni, e l’apertura è segnata dal trittico “Istantanee”, “Onde quadre” e “Radioestensioni” che mette subito in chiaro le intenzioni del quintetto torinese. Il viaggio parte dalle radici, ma guarda costantemente avanti. È proprio questo il filo conduttore della serata, ribadito anche da Samuel nei suoi interventi: i trent’anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. “Terre Rare”, a detta di Samuel, è il disco che la band “voleva fare”, il regalo che si è concessa per celebrare questo anniversario. Un’affermazione che racconta bene lo spirito con cui i Subsonica continuano a vivere la propria musica insomma.

Dal vivo questa filosofia funziona. I sei brani tratti dal nuovo album si inseriscono nella scaletta con naturalezza, senza spezzare il ritmo di uno spettacolo costruito con intelligenza. “Radio Mogadiscio”, “Il Tempo in Me”, “Straniero”, “Ghibli”, “Grida” e “Transumanesimo” convivono con i classici senza apparire come una semplice parentesi promozionale. Anzi, contribuiscono a dare l’immagine di una band che continua a scrivere nuove pagine della propria storia invece di limitarsi a ripercorrere quelle già note.

Se c’è un aspetto che colpisce fin dai primi minuti è la qualità della resa sonora. L’equilibrio tra elettronica, chitarre e sezione ritmica è praticamente perfetto, con un mix pulito che permette a ogni dettaglio di emergere senza sovrapposizioni. Anche la voce di Samuel convince per tutta la durata del concerto: potente, precisa e sempre perfettamente a fuoco, accompagna oltre due ore di musica senza mostrare il minimo cedimento.

Naturalmente il pubblico esplode quando arrivano i brani che hanno segnato la storia della band. “Nuova ossessione”, “Liberi tutti” – con il consueto ringraziamento a Daniele Silvestri che, come noto, ha collaborato al brano – “Tutti i miei sbagli” e “Discolabirinto” trasformano la Cavea in un gigantesco coro, ma la risposta calorosa riservata anche ai pezzi più recenti conferma quanto il rapporto tra i Subsonica e il loro pubblico continui a fondarsi sulla fiducia reciproca. Non c’è distinzione netta tra passato e presente: tutto contribuisce a raccontare un’identità artistica rimasta sorprendentemente coerente.

Immancabili anche la cover di Battiato “Up Patriots to Arms” e “Aurora Sogna” che, insieme a “Il centro della fiamma” segna la deviazione techno della compagine piemontese.

C’è spazio anche per “Il terzo paradiso”, brano tratto da “Una nave in una foresta” del 2014, introdotto da Max Casacci come omaggio a Michelangelo Pistoletto e al celebre simbolo del Terzo Paradiso. Un momento che va oltre la semplice esecuzione musicale e che si inserisce nel percorso celebrativo dei trent’anni della band. Prima del concerto, infatti, i Subsonica avevano invitato il pubblico a lasciare una firma, una parola o un disegno su uno specchio raffigurante il simbolo ideato dall’artista biellese, spiegando che quell’opera collettiva sarebbe poi salita sul palco durante il brano. Un gesto semplice ma significativo, capace di trasformare gli spettatori in parte integrante dello spettacolo e di ribadire il valore della condivisione come elemento centrale della loro storia.

Alle 23.20 il concerto si conclude dopo due ore e un quarto intense dopo le bellissime “Strade” e “Preso blu”, senza inutili encore o tempi morti. La band saluta il pubblico con in sottofondo le note di “Movin’ On Up” dei Primal Scream.

I Subsonica, ancora una volta dimostrano che assistere a un loro concerto non significa soltanto riascoltare canzoni amate, ma partecipare a un’esperienza collettiva che, dopo trent’anni, continua ad avere qualcosa di nuovo da raccontare, con uno spettacolo solido, coinvolgente e tecnicamente impeccabile.