Nuovo singolo da casa KM Sigel e il suo progetto Ceylon Sailor, che stiamo seguendo già da un po’ nei nostri BN. Il nuovo singolo, come ci dice l’artista stesso, “Parla della tragedia e della speranza di creare un legame in un momento della vita in cui nessuno dei due può fermarsi. Come tutte le nostre canzoni, è distorta e un po’ frenetica, ma non sono state utilizzate chitarre elettriche: tutti gli strumenti acustici sono distorti”.

Bella coinvolgente e dal taglio fuzz-pop questa nuova proposta del buon Sigel, che stavolta piazza chitarre accattivanti che si trovano alla perfezione con i fiati che potenziano alla grande la melodia e infondono al tutto un taglio quasi epico e trascinante.

Rinunciando agli strumenti elettrici e creando al contempo calore naturale e distorsione tramite microfoni e preamplificatori sovrapilotati, la band ha dato vita a un suono grezzo e sincero, che rispecchia l’autenticità non rifinita e schietta della scena indie della fine degli anni ’90.

Listen & Follow

Ceylon Sailor: Facebook