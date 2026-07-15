Solamente qualche settimana fa Beabadoobee ha annunciato i dettagli del suo quarto LP, “Pylon”, in uscita il prossimo 18 settembre, via Dirty Hit / Interscope, a distanza di due anni dal precedente, “This Is How Tomorrow Moves“.
Sono molti gli ospiti presenti sul suo nuovo disco tra cui Hayley Williams (Paramore), Brendan Yates (Turnstile), Chino Moreno (Deftones), Evan Stephens Hall (Pinegrove) e Shane Moran (Title Fight).
Dopo “Sun Has Set”, condiviso a giugno, ecco il nuovo singolo “Switchblade”, che potete ascoltare qui sotto.
“Switchblade” prende la sua metafora centrale e la smonta minuziosamente, chiedendosi se “self-defence is to be brave/Do you start the fight/Or take the flight?“. La canzone non offre risposte chiare, con Beatrice Laus che ha ormai superato da tempo il punto in cui pensava di poter mai capire tutto.