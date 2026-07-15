Dopo quasi sette anni dall’uscita di “Hyperspace“, Beck annuncia oggi i dettagli del suo quindicesimo LP, “Ride Lonesome”, in uscita il prossimo 18 settembre via Capitol.
Il californiano, che ha prodotto il suo nuovo disco, racconta:
I musicisti della mia band originale, con cui avevo registrato “Sea Change”, “Morning Phase” e “Mutations” — Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. e Jason Falkner — si sono riuniti con me nel mio studio preferito (la Room B degli United Studios di Hollywood). Abbiamo avuto Nigel Godrich, che aveva già lavorato con noi su Sea Change e Mutations, a occuparsi del missaggio di tutti i brani. Era passato un decennio da quando eravamo entrati in studio per registrare Morning Phase. Questa volta sembrava che il nostro modo di suonare e la nostra intesa si fossero evoluti e approfonditi: un suono che si è consolidato nel corso dei decenni di collaborazione. Pur ritrovandoci in un luogo musicale e fisico già conosciuto, ci sembrava anche di scoprire nuovi suoni e trame emotive lungo il percorso.
L’album contiene ovviamente la title-track, condivisa lo scorso aprile, mentre pggi è il turno del nuovo singolo “In The Night”, accompagnato da un video diretto da Mikai Karl.
“Ride Lonesome” Tracklist:
1. Ride Lonesome
2. Run Away
3. In The Night
4. Failed Words
5. Bleed
6. Disappearing Act
7. For Your Love
8. Slow Canyon
9. It Ends Right Here
10. Falling Through My Hands
11. If You Don’t Know What Love Is
12. Beyond The Light