Dopo quasi sette anni dall’uscita di “Hyperspace“, Beck annuncia oggi i dettagli del suo quindicesimo LP, “Ride Lonesome”, in uscita il prossimo 18 settembre via Capitol.

Il californiano, che ha prodotto il suo nuovo disco, racconta:

I musicisti della mia band originale, con cui avevo registrato “Sea Change”, “Morning Phase” e “Mutations” — Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. e Jason Falkner — si sono riuniti con me nel mio studio preferito (la Room B degli United Studios di Hollywood). Abbiamo avuto Nigel Godrich, che aveva già lavorato con noi su Sea Change e Mutations, a occuparsi del missaggio di tutti i brani. Era passato un decennio da quando eravamo entrati in studio per registrare Morning Phase. Questa volta sembrava che il nostro modo di suonare e la nostra intesa si fossero evoluti e approfonditi: un suono che si è consolidato nel corso dei decenni di collaborazione. Pur ritrovandoci in un luogo musicale e fisico già conosciuto, ci sembrava anche di scoprire nuovi suoni e trame emotive lungo il percorso.