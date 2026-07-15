I Napalm Death hanno scritto una pagina di storia musicale esibendosi nella serie “Tiny Desk Concert” della NPR. È la prima volta che il grindcore fa la sua comparsa nella serie.

I Napalm Death, non seguendo l’esempio di altre band che si fermano in questi studi con un taglio più morbido, hanno scelto un approccio grezzo e autentico, in linea con le tradizioni dell’hardcore.

Greenway, voce della band, ha dichiarato: “Da decenni ormai ascolto “Democracy Now!” su NPR Radio per avere notizie nordamericane senza filtri ma approfondite. Quindi, quando è venuta fuori la cosa del Tiny Desk della NPR, mi ha un po’ spiazzato. Ci siamo resi conto che con l’esibizione al TD avremmo raggiunto molte più persone del solito, ma, come ci si può aspettare dai Napalm Death, non avremmo mai smorzato l’intensità della performance in alcun modo. Speriamo che tutti ne traggano almeno qualcosa, anche se si tratta solo della comprensione di un’aggressività musicale spinta all’ennesima potenza. Vi preghiamo di sostenere sempre l’emittenza pubblica, alla luce degli attacchi incessanti a cui è sottoposta“.

Setlist:

Instinct of Survival

Strong-Arm

Everyday Pox

Throes of Joy in the Jaws of Defeatism

Amoral

Dead

Scum

You Suffer