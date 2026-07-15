Ryuichi Sakamoto e Alva Noto si ritrovano in “12 Conversations” un nuovo album collaborativo in uscita il 18 settembre 2026 per NOTON.

Nelle precedenti opere che hanno visto questo sodalizio, gli approcci distinti dei due artisti hanno raggiunto una sintesi rara, un dialogo magistralmente sostenuto tra pianoforte ed elettronica, in cui il calore e la raffinatezza melodica di Sakamoto si fondono con il formalismo elettronico astratto di Nicolai. Insieme evocano una quiete ipnotica, le cui risoluzioni musicali risultano gratificanti tanto quanto la fusione tra lirismo cinematografico e moderazione contemplativa.

“12 Conversations” raccoglie gli scambi musicali registrati tra novembre e dicembre 2022. Affondando le radici nello stesso periodo creativo che ha dato origine all’ultimo album solista di Sakamoto, “12”, queste registrazioni non erano state originariamente concepite come una pubblicazione a sé stante. È stato solo dopo il completamento di “12” che Sakamoto e Nicolai hanno deciso di presentare questi scambi come un’opera a sé stante.

L’album riflette la vitalità e la curiosità che hanno caratterizzato più di due decenni di ispirazione condivisa: fluida, esplorativa e lungimirante. Realizzato all’insegna dell’apertura e della fiducia, l’album cattura un processo creativo in costante trasformazione: suoni che si espandono, si alterano ed evolvono attraverso un ascolto attento.

Concepito come la continuazione di un dialogo artistico che va oltre il fisico, “12 Conversations” onora il desiderio di Sakamoto che questi incontri esistessero al di là dell’archivio, offrendo una testimonianza duratura di una delle collaborazioni più venerate della musica contemporanea.

Il primo estratto è “Conversation 3”: