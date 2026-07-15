Credit: Andreas Neumann

A distanza di tre anni dall’uscita del loro ottavo LP, “In Times New Roman…“, i Queens Of The Stone Age sono tornati a farsi sentire con materiale inedito.

La band capitanata da Josh Homme, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Easy Street”, accompagnato da un video diretto da Christopher Gruse e Tony Wolski.

La musica è serena e perfettamente imperfetta: chitarra acustica, sintetizzatori psichedelici e una sezione ritmica che respira di vita propria. Sotto la superficie emergono spigoli grezzi e un’ironia tagliente. Ospite del brano è la cantante Nikki Lane, la cui voce arriva ruvida e dolce al tempo stesso, con il carattere grintoso di Wanda Jackson, e il suo timbro crea un contrasto con la linea vocale più morbida di Josh Homme.

Il frontman racconta: