A distanza di tre anni dall’uscita del loro ottavo LP, “In Times New Roman…“, i Queens Of The Stone Age sono tornati a farsi sentire con materiale inedito.
La band capitanata da Josh Homme, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Easy Street”, accompagnato da un video diretto da Christopher Gruse e Tony Wolski.
La musica è serena e perfettamente imperfetta: chitarra acustica, sintetizzatori psichedelici e una sezione ritmica che respira di vita propria. Sotto la superficie emergono spigoli grezzi e un’ironia tagliente. Ospite del brano è la cantante Nikki Lane, la cui voce arriva ruvida e dolce al tempo stesso, con il carattere grintoso di Wanda Jackson, e il suo timbro crea un contrasto con la linea vocale più morbida di Josh Homme.
Il frontman racconta:
È una canzone piuttosto divertente. È come quando sbatti il gomito: fa ridere perché fa male e fa male perché fa ridere. Sei serio, ma allo stesso tempo è divertente. L’abbiamo realizzata come si farebbe con un demo. Niente click track, abbiamo lasciato gli errori. Il tempo accelera, rallenta, i battiti di mani non sono perfetti, ma nemmeno brutti, e proprio un battito un po’ sbagliato aggiunge quell’elemento umano che non puoi fingere.» E aggiunge: «Non parla solo di leggerezza. Parla del comprendere le imperfezioni della propria vita. La canzone, proprio come la tua vita, vive negli errori. Le sue imperfezioni sono imbattibili.