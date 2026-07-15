Credit: James J Robinson

Il mese scorso Julia Jacklin ha annunciato i dettagli del suo quarto LP, “The Gem”, in uscita il prossimo 25 settembre via 4AD, a distanza di quattro anni da “Pre Pleasure“.

Il nuovo disco è stato prodotto dalla stessa Jacklin insieme a Robert Muinos e registrato interamente a Melbourne.

Evoca immagini di scavo, di reinvenzione, di fiducia nel proprio istinto e di circondarsi delle persone e delle cose che rendono la vita degna di essere vissuta. È un documento emozionante del viaggio intrapreso dall’autrice per ritrovare se stessa.

Dopo “Get Away From Me (I Think I Will Love You Soon)”, condiviso qualche settimana fa, ora è il turno di “Wish”, che potete ascoltare qui sotto.

La Jacklin ha scritto la canzone pensando alla se stessa di un tempo. “I Wish” vede la partecipazione delle sorelle australiane Elsie e Maggie Rigby del gruppo The Maes.