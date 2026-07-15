Credit: Jackie Lee Young

A distanza di poco più di tre anni dall’uscita del suo quinto LP, “Time Ain’t Accidental“, Jess Williamson tornerà il prossimo 9 ottobre con un nuovo full-length, “A Mile South Of Heaven“, che segna il suo debutto per New West Records, con cui la musicista originaria di Austin ha da poco firmato un nuovo contratto.

Prodotto da Shooter Jennings, l’album vede l’arte di Williamson incontrare la sua controparte ideale. Jennings apporta una sensibilità profondamente radicata e un istinto in studio affinato nel corso di decenni, e insieme hanno dato vita a dodici brani che rendono omaggio alla grinta e all’ampiezza del country classico pur rimanendo inconfondibilmente contemporanei.

La voce della Williamson rimane lo strumento centrale: in primo piano, emotivamente spontanea, con quel tipo di intensità che impone il silenzio nella stanza. Ma con Jennings al timone, la tavolozza sonora è più ricca e ampia rispetto a qualsiasi altro lavoro della sua discografia fino ad oggi — ricca di sfumature, calore e quell’ineffabile atmosfera a metà strada tra Nashville e Laurel Canyon, che si colloca da qualche parte tra Linda Ronstadt e Waylon Jennings.

Il suo nuovo singolo è la opening-track “Goodbye To All That”, accompagnato da un video diretto da Rocco Rivetti: “Goodbye To All That” è una canzone introspettiva e di grande bellezza, ispirata all’omonimo saggio di Joan Didion. Scritto durante un periodo di riflessione sulla propria vita trascorso tra Los Angeles e Marfa, in Texas, il pezzo coglie l’incertezza, la crescita e le possibilità che accompagnano la decisione se sia il momento di andare avanti o di restare ancora un po’.

“A Mile South Of Heaven” Tracklist:

1. Goodbye To All That

2. High Heels And Blue Jeans

3. Country Mile

4. A Mile South Of Heaven

5. Tracking The Tropics

6. Dark Day in Dallas

7. Hum Of The City

8. Texas Time

9. Someone Else’s Horses

10. Legends Die

11. Battle Scar

12. The Gem And Mineral Show