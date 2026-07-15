“maybe I think” è la nuova uscita dal sapore indie-folk firmato Nick Bellerose, artista di Montreal. In bilico tra il gusto agrodolce e nostalgico di colossi come Daniel Lanois, Sparklehorse ed Elliott Smith, il brano mette in luce le qualità compositive di Bellerose, che crea questo brano avvolgente e che ci fa venire gli occhi lucidi come quando guardiamo una fotografia che ci ricorda il passato.

Una vita non facile quella di Nick, segnata dal lutto per la morte della madre e la fine di un matrimonio che ha lasciato molti segni. Ed è forse da qui che le sue composizioni così vulnerabili e sincere hanno trovato terreno fertile.

La musica di Bellerose è una lezione magistrale di resilienza. Le sue canzoni sono un’eredità vivente per i suoi due figli e una testimonianza dello spirito umano.

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