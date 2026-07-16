Un esordio decisamente maturo ed elegante quello dei canadesi sundayclub, Courtney Carmichael e Nikki St. Pierre, che insieme a Kris Ulrich alla co – produzione realizzano nove brani sobri e sognanti, tra indie e dream pop sulla scia dell’EP “Bannatyne” uscito nel 2025 sempre su Paper Bag Records che prendeva il titolo da una strada trafficata del quartiere artistico di Winnipeg, il The Exchange.

Chitarre a volte distorte altre più armoniose ma sempre ricche di effetti e riverbero, uno spiccato gusto per la melodia che emerge in “Blue Wave” e “Camera Shy” soprattutto grazie alla voce di Courtney Carmichael piena di nostalgia e desiderio. “Nothing Can Stop Me From Being Down / Not 35 Degrees Or The Circus In Town” recita il testo di “Sad Summer” particolarmente adatto alle giornate bollenti del 2026.

Malinconie estive dal sapore cinematografico quelle di “Lombard” e “Turquoise” in un lungo piano sequenza dei sentimenti con la dolce e grintosa “Corydon Ave (To Meet You”) la vulnerabilità di “Sober” e “woym?” a completare questo disco omonimo che conferma il talento dei sundayclub che non a caso hanno attirato l’attenzione di Stephen Carroll dei The Weakerthans.

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