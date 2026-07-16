Bob Dylan tornerà in Italia nel prossimo mese di novembre dopo il grande successo internazionale del Rough and Rowdy Ways Tour.
Saranno tre le date nel nostro paese del menestrello di Duluth, il cui album più recente (il suo quarantesimo) è il soundtrack di “Shadow Kingdom”, uscito a giugno 2023 via Columbia Records.
L’ottantacinquenne songwriter del Minnesota suonerà lunedì 2 all’Unipol Dome di Milano, giovedì 5 al Palazzo Dello Sport di Roma e sabato 7 all’Unipol Arena di Casalecchio Di Reno (BO).
I biglietti per i concerti andranno in vendita a partire dalle ore 11 di mercoledì 22 luglio su ‘Ticketone.it‘.