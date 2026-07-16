Credit: Shervin Lainez

All’inizio di quest’anno, i Dry Cleaning hanno pubblicato il loro nuovo album, “Secret Love“. Il terzo album del gruppo londinese. Ora i Dry Cleaning presentano una Deluxe Edition, che include tre brani inediti registrati durante le sessioni dell’album con la produttrice Cate Le Bon lo scorso anno: “Grass”, “I Have The Key” e il singolo pubblicato di recente, “Sliced by a Fingernail”.

Il bassista Lewis Maynard commenta: «Per quanto sia difficile scegliere la tracklist definitiva, abbiamo imparato dai dischi precedenti che le canzoni che non entrano nell’album vedranno comunque la luce e a volte riceveranno persino maggiore attenzione. È la prima volta che pubblichiamo un’edizione deluxe e siamo particolarmente entusiasti perché include alcune delle nostre canzoni preferite della sessione».

Florence Shaw afferma: «Le tre nuove canzoni trasmettono molta tenerezza e vulnerabilità. Parlano di sentimenti d’amore e di perdita, ma anche dell’umorismo che accompagna queste emozioni intense. “Sliced by a Fingernail” parla della ricerca di posti dove nascondersi; fantasie come rintanarsi al centro di un enorme bocciolo di fiore, ma anche situazioni più quotidiane come trovarsi in mezzo alla folla in un bar karaoke.

‘Grass’ parla del lutto per qualcuno ancora in vita. Il testo utilizza alcune metafore tratte dalla natura ispirate da due viaggi: uno per vedere lo scioglimento del ghiacciaio del Rodano in Svizzera e l’altro a Laurissilva, l’antica foresta “fossile vivente” sull’isola di Madeira. Sebbene presenti molte imperfezioni e sia stata un po’ improvvisata, Cate [Le Bon, produttrice] ha apprezzato molto l’interpretazione vocale che abbiamo scelto per questo brano.

Il testo di “I Have The Key” nasce da un sentimento di tristezza e impotenza di fronte allo stato del mondo. Il genocidio a Gaza era iniziato proprio nel periodo in cui stavo scrivendo parte del testo. La parte di sassofono è stata improvvisata da Bruce Lamont allo studio Loft di Chicago, e la struttura e l’interpretazione vocale, così come la scelta delle parole, sono nate in risposta al suo modo di suonare.“

“Secret Love” (Deluxe Edition) dei Dry Cleaning è ora disponibile in formato digitale. Una versione speciale estesa in vinile sarà disponibile in esclusiva su Dinked il 16 ottobre ed è in preordine.