La musica dei Genghis Tron ha il colore nero di un futuro da incubo, dominato da corporazioni spietate che curano solo ed esclusivamente gli interessi delle ricche élite e algoritmi programmati per regolare, in ogni minimo aspetto, le tristi esistenze delle persone comuni, ridotte a gusci vuoti con gli occhi incollati su uno schermo.

Credit: Bandcamp

Volevo sparare a inizio recensione una formula apocalittica over-the-top, a mo’ di deprimente introduzione; mi rendo conto, però, di aver in parte descritto la nostra realtà di tutti i giorni. E allora diciamolo pure: “Signal Fire”, con le sue dieci tracce di industrial metal mutante e dark, potrebbe benissimo far da colonna sonora a questa disgraziata era moderna.

Le atmosfere, per quanto tenebrose, sono suggestive; ma il risultato è molto meno rivoluzionario di quanto ci si potrebbe aspettare. Dopo il ritorno in attività nel 2020, al termine di un silenzio durato ben dieci anni, la band statunitense sembra aver abbandonato gli elementi più ostici (ma interessanti) della sua proposta per un approccio più tradizionale (ma sempre estremamente personale) al genere.

Il fatto è che le influenze restano sempre più che palesi e, a tratti, si ha davvero l’impressione di essere all’ascolto di semplici cloni di Nine Inch Nails e Ministry, per quanto aggiornati all’era digital-distopica delle infinite guerre per procura e dei sovraccarichi di informazione che bruciano le sinapsi degli scrollatori.

Il disco viaggia veloce fra ringhianti chitarre elettriche ultra-processate e gelide carezze melodiche in chiave synth-pop: un contrasto sonoro che è alla base dell’opera di tantissimi gruppi ormai (penso agli Health e ai Code Orange). Se non altro, i Genghis Tron posso vantarsi di essere stati tra i primi a compiere questa discesa negli inferi del cyberspazio metallico: forse non hanno più moltissimo da dire ma, quando vogliono, riescono ancora a produrre pezzi di grande impatto (“I Am All”, “Future Worship”, “Born Prey”, “New Gods”).