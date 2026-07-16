Credit: Anthony Harrison

Dopo il loro trionfante ritorno in Italia di qualche giorno fa al Sexto ‘Nplugged di Sesto Al Reghena (PN), i Wu Lyf hanno annunciato una nuova data nel nostro paese.

La band indie-rock di Manchester presenterà il suo sophomore, “A Wave That Will Never Break”, uscito lo scorso aprile per la loro LYF Recordings a distanza di quindici anni dal loro debutto “Go Tell Fire To The Mountain”.

Più che un semplice disco,” A Wave That Will Never Break” rappresenta la rinascita di una delle band più enigmatiche e influenti della scena indipendente britannica degli anni Dieci. Un ritorno inaspettato, maturato lontano dai riflettori, che restituisce ai WU LYF la forza espressiva che li ha resi un progetto di culto, ma con una prospettiva nuova, più consapevole e profondamente umana.

I WU LYF sono sempre stati qualcosa da vivere più che da spiegare: un’esperienza viscerale, istintiva, impossibile da racchiudere nelle parole.

Dopo dodici anni, quando sembrava che quel fuoco si fosse definitivamente spento, la vita aveva portato i membri della band su strade diverse, nel tentativo di allontanarsi dall’ombra intensa e irripetibile della loro giovinezza. Poi, quasi senza accorgersene, si sono ritrovati a suonare insieme in una soffitta nascosta sopra la libreria di un amico, circondati da strumenti nuovi e vecchie emozioni.

Hanno ricominciato con cautela, ma a cuore aperto, cercando forme nuove, libere dal peso del passato. Vecchi amici, nuove cicatrici, con la delicatezza di chi non vuole riaprire le ferite di ieri.

Con sorpresa, si sono accorti che quella musica — grande, intensa, indomabile — continuava a scorrere dentro di loro.

“A Wave That Will Never Break” nasce proprio da questa riscoperta: un dono inatteso dopo il più lungo degli esili, un’opera che conserva la forza emotiva degli esordi ma la arricchisce con tutto ciò che il tempo ha lasciato in eredità. Crudo ed estatico, il disco ritrova lo stesso fuoco che aveva acceso “Go Tell Fire To The Mountain”, trasformandolo in qualcosa di nuovo, più luminoso e profondo.

L’appuntamento con loro è previsto per domenica 4 ottobre al Locomotiv Club di Bologna.

I biglietti del concerto del gruppo inglese, che costano 23 €, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di domani, venerdì 17 luglio, su ‘Dice.fm‘.