Fat Mike dei NOFX ha condiviso il primo singolo tratto dalla colonna sonora del nuovo documentario della band: “40 YEARS OF FUCKIN’ UP”. La colonna sonora è stata composta interamente da Fat Mike, e “Kids Of The K-Hole” è già disponibile:

I NOFX hanno recentemente annunciato l’uscita di “40 Years of Fuckin’ Up: Soundtrack + Score“, la colonna sonora ufficiale e la colonna sonora originale che accompagna l’acclamato documentario della band “40 Years of Fuckin’ Up”, in uscita ovunque il 28 agosto 2026.

L’ampio doppio LP accompagna il documentario attualmente in programmazione nelle sale e celebra quattro decenni di carriera rivoluzionaria dei NOFX, la loro influenza e la loro eredità duratura nel punk rock. Il film è stato presentato in anteprima al Festival SXSW 2026 a marzo, riscuotendo il plauso della critica, e da allora è stato ufficialmente selezionato sia al San Francisco International Film Festival che al Mercato di Cannes. Le prossime proiezioni hanno già registrato il tutto esaurito con oltre tre mesi di anticipo.

L’album offre due esperienze musicali distinte: una colonna sonora originale di 11 brani e una compilation di 15 brani. La colonna sonora originale è stata composta ex novo da Fat Mike, segnando un’audace evoluzione del suo stile di scrittura e composizione.

La sezione dedicata alla compilation include due nuovissimi singoli inediti dei NOFX: “40 Years of Fuckin’ Up” e “We Did It Our Way”, quest’ultimo scritto come l’ultima canzone dei NOFX mai pensata per essere eseguita dal vivo. Oltre al nuovo materiale, la raccolta include sei registrazioni rare e inedite, tra cui “Secret Society (demo)”, “On The Road (demo)” e una cover di “La Bamba”. I fan troveranno anche versioni live dei classici più amati dal pubblico, “Linoleum” e “NOFX”.

Pubblicato in edizione deluxe doppio LP, “40 Years of Fuckin’ Up: Soundtrack + Score” include anche un libro fotografico retrospettivo di 24 pagine che documenta i 40 anni di storia della band attraverso immagini rare e inedite. La pubblicazione presenta la copertina originale illustrata da Tokyo Hiro.