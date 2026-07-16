Rachel Bolan, bassista e songwriter degli Skid Row, fa il suo esordio solista con “Gargoyle Of The Garden State”. Un disco che, pur non allontanandosi troppo dallo stile tradizionale della sua band principale, si distanzia leggermente dall’hard rock di scuola anni Ottanta per collocarsi in uno spazio al confine fra punk e glam rock. Il pendolo musicale oscilla vorticosamente fra un genere e l’altro; ne scaturisce un vortice sonoro tanto eccitante quanto sciapo, che si regge sulla forza di poche idee ben espresse ma mai realmente degne di nota.

Credit: Bandcamp

Bolan avrebbe potuto sfruttare l’occasione per riportare alla luce le sue radici da rocker di strada, selvaggio come la gioventù celebrata dai suoi Skid Row, magari avvicinandole alle sonorità sporche e maleducate dello sleaze metal. Invece ha preferito confezionare un album che gioca tutto sommato sul sicuro: un’opera energica e diretta, tutta chitarra elettrica e motivetti a presa rapida, costruita su melodie pop dal gusto stantio.

Il punk di Bolan è vivace e divertente, colorato come il glam più spensierato e leggero, e in diversi episodi funziona bene, soprattutto in quelli più festaioli: “Anything But You”, “Pretty Hell”, “Big Stick” (con Corey Taylor degli Slipknot) e “At War With Myself” (con Danko Jones al microfono).

Gli ospiti più illustri – Nuno Bettencourt, Damon Johnson, Steve Conte, e le vecchie conoscenze Scotti Hill e Snake Sabo – non riescono però a risollevare le sorti di un album gradevole ma alquanto insignificante. Manca quell’inventiva che pure appartiene a un autore capace, negli anni con gli Skid Row, di costruire pezzi come “18 And Life” e “I Remember You”: canzoni che sapevano bilanciare istinto hard rock e melodia senza sacrificare né l’uno né l’altra.

Si segnala, in chiusura, la presenza di una cover in salsa punk rock di “Rock And Roll Star” degli Oasis: la sua non fastidiosa inessenzialità è la summa dell’intero disco.