Scioltezza e passione nel nuovo album degli Styrofoam Winos dopo dieci anni di musica condivisa. I tre musicisti e dipendenti del JJ’s Market and Cafè hanno continuato a coltivare l’amore per i grandi classici (Bob Dylan, Patti Smith, Leonard Cohen) e a frequentare negozi dove cercare dischi country scontati da scambiare.

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Sembra la trama di un film di Cameron Crowe invece è la storia di Lou Turner, Trevor Nikrant e Joe Kenkel accompagnati dal produttore Jim Marlowe (Ryan Davis and The Roadhouse, Equipment Pointed Ankh) in un viaggio dove la musica sembra scorrere, fluire senza sforzo alcuno come l’acqua del Beargrass Creek, affluente del fiume Ohio che si intravede in copertina.

I panorami del Tennessee e New Orleans citata nell’irresistibile “Pearls”, Lower Broadway (rinomato quartiere del divertimento di Nashville) e locali come il The Springwater, le stranezze e piccole ironie della vita di tutti i giorni evocate in “BBQ”, il ritmo tra boogie e honky tonk di “Somebody Wants To Send You A Message” sono la vivace testimonianza di chi sceglie di fare della musica la propria vita, non solo un mestiere.

Non stupisce che i Winos abbiano tra i loro ammiratori Bonnie “Prince” Billy e MJ Lenderman (con cui sono andati in tour) difficile non restare colpiti dal groove di “I Felt You”, dall’indie jazz pop di “New Friend” e “Off My Mind” o restare fermi ascoltando “Swimminin”. Merito dello stretto rapporto sviluppato nel tempo dai tre che continuano a scambiarsi gli strumenti, ad alternarsi al microfono sfruttando l’esperienza di centinaia, migliaia di concerti, solisti, in gruppo, con altre band.

Fanno pensare che tutto sia possibile Turner, Nikrant e Kenkel con la loro simpatia, la leggerezza velata di malinconia di “Next Thing” e ballate rock nostalgiche (“Just For You”) o “You’ll Never Take Me Alive” venata di country e alt folk come “Gettin’ Down”. Musica sensibile, divertente, genuina che celebra al meglio il decennio di attività.