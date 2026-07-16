Gli Zetsu fanno del noise-rock, delle sonorità abrasive e graffianti e dell’ostinazione più ostile e incalzante la propria bussola artistica. La loro musica non cerca scorciatoie, né rassicurazioni: rifiuta il compromesso, rifugge l’appiattimento mediatico e commerciale, respinge la tentazione di rendersi innocua pur di essere accolta. Rimane fedele a un’idea precisa di rock: autentico, ruvido, necessario. Un linguaggio che non addolcisce gli spigoli del presente, ma li amplifica fino a trasformarli in materia sonora.

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In “Uomini siate e non pecore matte” riecheggiano le tensioni della scena alternativa degli anni Novanta, ma non c’è alcuna nostalgia. Gli Zetsu non guardano al passato per rifugiarsi in esso: ne raccolgono piuttosto l’attitudine, l’urgenza, la libertà espressiva, traghettandole dentro il nostro tempo. Il risultato è un disco profondamente contemporaneo, attraversato dalle contraddizioni della politica, dalle distorsioni di un’economia sempre più diseguale, dalle fratture sociali e dall’isolamento di una provincia che fatica a dialogare con quei centri del potere che sembrano, ogni giorno, più lontani, più opachi, più arroganti, più indifferenti e, sempre più, inclini al linguaggio della sopraffazione.

Da questa distanza nasce un senso di abbandono. La percezione di non essere ascoltati, di parlare senza che nessuno comprenda davvero la tua voce, diventa un vuoto che rischia, continuamente, di trasformarsi in rabbia sterile, in rassegnazione, in impotenza. Gli Zetsu, invece, compiono un’operazione diversa e decisamente più coraggiosa: trasformano quella stessa rabbia in energia creativa, in movimento, in possibilità. Ogni brano diventa lo strumento per immaginare un’alternativa, per sottrarsi all’omologazione, per rifiutare di ripetere, giorno dopo giorno, gli stessi errori, confidare nelle medesime menzogne, macchiarsi delle solite e bestiali assurdità che ci vengono presentate come inevitabili.

È proprio qui che emerge il cuore politico del disco. Non una politica fatta di slogan, ma di coscienza. Di responsabilità. Di partecipazione. Per gli Zetsu la collettività non è un gregge intimorito dai cani feroci del padrone, né una fila ordinata di individui silenziosi nel mentre che qualcun altro decide il loro destino. La collettività è un organismo vivo: significa muoversi insieme senza rinunciare alla propria identità, condividere conoscenze, costruire qualcosa che appartenga a tutti, immaginare un futuro comune senza pretendere di cancellare quello degli altri. È un invito alla cooperazione invece che alla sottomissione, alla consapevolezza invece che all’obbedienza.

Questa visione attraversa l’intero album senza mai trasformarsi in un manifesto didascalico. La forza del disco risiede proprio nella sua capacità di lasciare che siano il rumore, le distorsioni post-hardcore, le tensioni ritmiche e le aperture melodiche a raccontare ciò che le parole, da sole, non riuscirebbero a esprimere. La furia sonora convive con momenti più raccolti, quasi sospesi, dove l’introspezione e una sottile dimensione onirica aprono spazi inattesi di respiro. È in questo continuo alternarsi di impatto e di riflessione che “Uomini siate e non pecore matte” trova la propria identità più autentica.

Gli Zetsu costruiscono così un’opera che è insieme denuncia e ricerca, rabbia e immaginazione, memoria e desiderio di trasformazione. Un disco che osserva, con lucidità, la storia che ci ha condotti fin qui, senza rinunciare alla speranza di cambiare il modo in cui ci relazioniamo al potere, ai suoi compromessi tanto comodi quanto tossici e alle sue bugie sempre più facili da ripetere e sempre più difficili da riconoscere. Perché, in fondo, il rumore può essere molto più di una forma di rivalsa o di ribellione: può diventare un modo per restituire voce a ciò che il potere vorrebbe cancellare.