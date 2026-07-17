I Razorlight hanno condiviso un demo inedito di “America” e hanno annunciato un’edizione per il 20° anniversario del loro secondo album omonimo.

La band londinese aveva pubblicato nel luglio 2006 il seguito di “Up All Night”. L’album aveva raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito, dove ha ottenuto cinque dischi di platino e venduto 1,6 milioni di copie.

Il gruppo ha rivelato i dettagli di un’edizione deluxe di “Razorlight” in uscita entro la fine dell’anno, anticipandola con “Lost In America”, una delle prime registrazioni di quello che sarebbe diventato il loro grande successo del 2006, “America”.

«Questa è stata la prima versione che abbiamo registrato», ha spiegato Borrell. «Abbiamo cercato di “venderla” ad artisti interessati tramite i nostri editori, ma non suscitava alcun interesse. A me piaceva molto già allora, ma sentivo che fosse un po’ troppo convenzionale per i Razorlight».

La band (insieme ai The Molotovs) sarà in concerto il 15 novembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI).