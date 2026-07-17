Marilyn Manson ha svelato il suo nuovo brano, intitolato “Front Toward Enemy”. Il pezzo, secondo singolo dopo “Exit Wound”, anticipa l’uscita del prossimo album in studio del cantante, intitolato “One Assassination Under God – Chapter 2“, la cui pubblicazione è prevista per il 14 agosto.

Il disco è stato co-prodotto e co-scritto insieme a Tyler Bates.

Il Reverendo è stato da pochissimo in Italia per tre concerti che lo hanno visto protagonisti di ottimi show: sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (in Piazza Ariostea), il 13 luglio 2026 a Bari (Fiera del Levante) e il 14 luglio 2026 al Rock In Roma. In quetsa ultima data era presente anche il nostro Alessandro che ne ha parlato QUI.