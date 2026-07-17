Ciak, scena 1, Bologna. Caldo maledetto, afoso e impietoso.

Scena 2: Interpol. Siccome non voglio sapere nulla della serata precedente di supporto (!) ai My Chemical Romance per questioni etiche e di buona creanza, faccio finta che sia stato l’unico concerto in terra italica.

Allora, pubblico in attesa spasmodica, bel colpo d’occhio e tutto quasi esaurito. I nostri sono in tiro, tranne sull’orario dacchè si presentano 20 minuti dopo, ma li perdono. Paul platinato e in nero, Daniel sempre impeccabile in giacca e cravatta. Si parte come meglio non si poteva: “Untitled”, “No i in threesome” e “C’mere”. Tripletta emozionante e band affiatata.

La scaletta è ruffiana e pesca, ovviamente a iosa dai primi tre album. Poi Paul imbraccia una Flying V e ti aspetti “For whom the bell tolls” e invece attaccano una tiratissima “Wings on fire” dal nuovo imminente album. Ottima. Intensa, post punk e tagliente. Si torna nei lidi conosciuti con “The new”, meravigliosa e una massiccia “The rover”. “My desire” crea atmosfera così come una “Pioneer to the falls” sempre strappacalacrime. Convince anche “See you out loud”, l’altro nuovo singolo. Il pubblico risponde bene con tanto calore e la band non si risparmia e ringrazia ad ogni pezzo. “Turn on” spadroneggia ed è sempre bello riascoltare “Obstacle” e “Nyc”.

Si chiude con i soliti tre bis tra cui una violenta “Slow Hands” che fa ballare tutti.



Io non so come metterla. Sono di super parte, ci ho scritto un libro e li amo e ogni volta piango. Restano una certezza, sempre ma… ma Paul, ti supplico, la voce cribbio. Su “Threesome”, atroce, stonelli sparsi e tono strozzato. Glielo perdono però perchè dopo 24 anni gli Interpol ci sono ancora, i tre singoli nuovi promettono bene e sono ancora i signori eleganti e raffinati che abbiamo conosciuto.

P.s. Brad Truax è entrato ormai nella band come membro attivo scrivendo anche le linee di basso del nuovo album e beh, sentiti due pezzi live lo promuovo a piene mani. Non è Carlos ma è tosto. Riempie il giusto e ha mestiere.

Basta. Li amo. Sempre e per sempre.